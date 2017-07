Cade dalla moto, grave un uomo

Un grave incidente stradale ha funestato l’orario del rientro (17 circa) di oggi, venerdì 7 luglio, a Castellanza. (Foto di repertorio)

Un giovane di 23 anni, a bordo della sua motocicletta, è infatti caduto in modo rovinoso sull’asfalto nei pressi della stazione ferroviaria in via Pomini; le sue condizioni sono apparse gravi agli occhi dei soccorritori arrivati in forze.

Sul posto infatti sono giunti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri incaricati di effettuare i rilievi del caso.

L’incidente sta avendo anche ripercussioni sul traffico locale.

Ultimo aggiornamento alle 18,30