Cade dalla moto, interviene l’elisoccorso

incidenti varie

Cade dalla moto sulla strada provinciale 33.

Medici, carabinieri e vigili del fuoco in azione in corrispondenza della rotonda in via Corgeno.

Ferito un uomo di 59 anni, caduto dalla moto intorno alle 14 di lunedì 31 luglio. È intervenuto l’elisoccorso arrivato da Como.