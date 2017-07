Cade e la moto prende fuoco

chiesa san vittore

Questa sera, venerdì 28 luglio, verso le ore 20:30 sulla tangenziale di Varese SS 344 nel comune di Arcisate i vigili del fuoco sono intervenuti dopo un incidente che ha visto coinvolta una motocicletta.

Per cause ancora in fase di accertamento un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo ed è rovinato a sulla sede stradale. Nell’impatto la moto ha preso fuoco.

I vigili del fuoco intervenuti da Varese, hanno spento il veicolo e collaborato con il personale sanitario.

L’uomo 31 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese.