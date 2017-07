Cade in montagna e si infilza un testicolo col bastone da fungiatt

incidenti varie

Doloroso incidente per un anziano camminatore di Busto Arsizio, in gita a Madonna di Campiglio, in Trentino.

L’uomo, come riporta il sito ildolomiti.it, stava camminando probabilmente alla ricerca di funghi, quando inavvertitamente è inciampato e si è ferito ad un testiciolo con il suo bastone.

Immediato l’allarme, lanciato intorno alle 13 di sabato 22 luglio: trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara, l’81enne è stato sottoposto alle cure dei medici e ne avrà per qualche giorno.