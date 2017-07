Cade in un canalone al Campo dei Fiori, lo recupera l’elisoccorso

Disavventura finita bene ieri sera, verso le 19.00, per un 38enne che stava percorrendo a piede la strada tra il Forte di Orino e l’osservatorio del Campo dei Fiori.

L’uomo è caduto in un canalone durante la sua camminata per motivi ancora da verificare. Altri escursionisti hanno sentito le grida di aiuto e hanno chiamato i soccorsi, intervenuti con l’elicottero di Sondrio, Saf dei vigili del fuoco e CNSAS soccorso alpino. Foto varie

L’uomo è stato trovato dalle squadre di terra, immobilizzato e verricellato a bordo dell’elisoccorso e portato all’ospedale di Gravedona in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.