Caduto dalla bicicletta, grave un 14enne di Cunardo

Investito a Castelveccana: l\'arrivo dell\'elisoccorso

Stava andando in bici da Cunardo a Grantola, sulla strada provinciale 43, intorno alle 19.30 di mercoledì 26 luglio.

Ad un certo punto, poco oltre il confine tra i due paesi, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, sbattendo la testa sull’asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi, intervenuti con ambulanza ed elicottero arrivato dalla centrale operativa di Villaguardia.

Il ragazzo, 14 anni, è stato trasportato in ospedale a Varese in elisoccorso e ricoverato in rianimazione nel reparto di terapia intensiva. La sua prognosi è riservata.