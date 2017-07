Per la 14esima “tappa” di “Indovina chi porta il caffè” siamo tornati nel nord della provincia.

Siamo stati invitati infatti da Patrizia e Sandro nella loro casa-atelier di Casalzuigno: colma di arte, realizzata e raccolta da Sandro, e di ospitalità, che Patrizia sa distribuire da sempre, come professionista dell’ospitalità: prima come lavoratrice del turismo, ora come una delle colonne della associazione di cui Sandro è presidente, Attivamente.

A rappresentare la redazione di Varesenews c’erano il direttore, Marco Giovannelli, e Stefania Radman: ad accoglierli c’erano quasi venti persone, tra amici e rappresentanti dell’associazione, nata per approfondire e “toccare con mano” eventi culturali e luoghi speciali, con l’aiuto di esperti delle varie materie toccate, come Marco Targa per la musica o Clara Castaldo per l’arte.

Ma, innanzitutto, “un simpatico gruppo di persone” che mette in pratica molte attività «Che non si riuscirebbero a mettere in pratica, o non sarebbero cosi apprezzate, affrontando le opere da soli»come ha spiegato uno dei partecipanti. «Nei nostri incontri e nelle nostre visite, le spiegazioni a quel che si vede sono molto più profondedi quando le si affrontano da soli».

Un gruppo di persone, quindi, con la passione degli eventi culturali, che hanno in totale autonomia organizzato parecchi eventi interessanti, anche al di fuori delle mura della casa atelier, anche se «Non sempre totalmente capiti dalle amministrazioni, a dire il vero» ammettono gli organizzatori.

Di certo, li hanno accolti a braccia aperte il museo Salvini e il museo Bodini a Gemonio, dove sono già andati più volte. “Troppo” comoda e bella però, è la casa atelier dei due ospiti, per non essere usata per le iniziative: in grado di accogliere tranquillamente la 50ina di soci, di proiettare video o film nel telo in dotazione – che abbiamo sfruttato anche noi per raccontare la storia del giornale – o organizzare una piacevole chiacchierata nel cortile, come è successo nella serata di giovedì.

Con loro, anche rappresentanti di altre realtà e associazioni: come gli “amici del Piccio” di Montegrino Valtravaglia: segno di una vivacità culturale delle valli che troppo spesso resta sotto traccia.

Indovina chi porta il caffè riprenderà giovedì 20 giugno da Fabrizia, a Solbiate Olona

