Caldo, a Milano allertati i servizi per anziani e persone con disabilità

In vista dell’ondata di caldo, sono stati allertati i servizi per anziani e persone con disabilità che l’Amministrazione ha potenziato per il periodo estivo.

Il numero verde gratuito 800.777.888 sarà attivo anche durante questo fine dalle ore 8 alle ore 19. A questo numero si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa.

Molti anziani chiedono anche di poter vedere qualcuno per non rimenare soli. I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti a tutti gli anziani che non sono già seguiti dal Comune ma che durante l’estate, complice il diradarsi della rete di vicinato e familiare, potrebbero trovarsi in difficoltà perché non del tutto autosufficienti. Fin ad oggi sono stati effettuati circa 1.500 interventi, un migliaio i pasti consegnati a domicilio.

“Manteniamo alta la vigilanza verso i soggetti più fragili che non devono essere lasciati soli in queste giornate di grande caldo”, spiega l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. “Per questo chiediamo la collaborazione di tutti i milanesi nel segnalare anziani e persone con disabilità, non completamente autosufficienti, che vivendo da sole potrebbero trovarsi in difficoltà. Il nostro numero verde è sempre attivo per fornire assistenza a chi ha bisogno di avere un sostegno in mancanza di familiari, vicini di casa o della badante via per le vacanze. Abbiamo predisposto una rete di operatori pronti a intervenire e svariate attività in programma che si rivolgono a un numero di cittadini mai seguito prima”.

Intanto continua il reclutamento dei volontari disposti ad affiancare operatori e custodi sociali nei diversi quartieri per rafforzare la presenza nelle attività di cura e socialità degli anziani. Per chi si vuole candidare l’indirizzo cui scrivere è iniziativesociali@comune.milano.it .