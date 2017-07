Camion di Econord perde cassone e colpisce un’automobile

Incidente nel pomeriggio di oggi (lunedì 31 luglio) nel centro di Laveno Mombello. Un camion della ditta EcoNord ha perso il carico portante mentre, superata la rotonda, imboccava Via Martiri della Libertà.

Per cause ancora in fase di accertamento il rimorchio compattatore si è sganciato dalla motrice è andato a colpire un’autovettura che viaggiava nel senso opposto, una Polo Volkswagen nera sulla quale viaggiava una donna di 38 anni di Milano che nell’incidente ha riportato lesioni ad una spalla ed è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Varese. E’ fuori pericolo di vita.

La strada è stata chiusa alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, i Carabinieri di Laveno Mombello, i Vigili del Fuoco di Ispra e Varese che sono intervenuti con un’autopompa e stanno lavorando con una autogru per riposizionare il carico sul mezzo pesante.

Foto e video di Monica Mattana