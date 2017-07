Campionati Europei, Giulio Dressino è in finale

Mondiali a Milano di Canoa e Kayak. Nella foto gli atleti di Sesto Calende

È già volato in finale Giulio Dressino, il canoista di Mercallo già autore di una grande Olimpiade a Rio (fu sesto) e impegnato ora ai Campionati Europei di Plovdiv.

Sulle acque bulgare l’atleta delle Fiamme Gialle (cresciuto nel Circolo Sestese) ha ottenuto il terzo posto nella batteria del K2 1000 metri maschile, imbarcazione che condivide con Nicola Ripamonti. Un risultato sufficiente per accedere alla finale per le medaglie in programma sabato mattina, in cui l’Italia sarà impegnata in acqua 7.

La batteria di Dressino e Ripamonti è stata vinta dalla Germania che ha preceduto nell’ordine la Spagna e appunto gli azzurri, i quali hanno fatto segnare il tempo di 3’12″692.

Ha invece mancato la qualificazione diretta alla finale l’altro atleta varesotto, Mauro Crenna. Il canoista sestese è impegnato nel K4 500 metri maschile insieme ad Alberto Ricchetti, Alessandro Gnecchi e Mauro Floriani. Il quartetto è giunto quarto nella propria batteria, vinta dalla Bielorussia: appuntamento quindi nel pomeriggio di oggi (venerdì. 14,43) con la semifinale che mette in palio altri posti per l’atto decisivo.