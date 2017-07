A Porto Ceresio i campionati lombardi di canottaggio a sedile fisso

Foto varie

Domenica 9 luglio la Canottieri Porto Ceresio ospita i Campionati Regionali Lombardi di canottaggio a sedile fisso.

Ben 208 gli equipaggi in arrivo sul Ceresio, appartenenenti a 18 società dalle province di Como, Varese e Brescia.

A partire dalle 9 nella acque antistanti Porto Ceresio, si disputeranno 39 regate per assegnare l il 21° trofeo Francesco Plebani “Nino”, insieme agli altri importanti riconoscimenti, il 10° trofeo Nando Vitella, il 10° trofeo Comune di Porto Ceresio e il 3° trofeo Gualtiero Quarino “Walter”.

L’organizzazione sarà come sempre sotto la regia della Canottieri, supportata dal Gruppo Alpini di Porto Ceresio e dal Comitato Regionale Ficsf Lombardia.

“Sarà una giornata importante anche per il nostro gruppo – spiegano gli organizzatori – che presenta al via 22 equipaggi che gareggeranno davanti al pubblico di casa. Regate che vedranno anche degli esordi da parte di alcuni dei nostri atleti. Saranno al via gli ormai consolidati e determinatissimi Marta, Luca, Irene, Carola, Andrea N., Federica, Matthias, Andrea M., Lorenzo, Giada, Noemi, Francesco, Samuele M., Marco S., Federico, Gabriele, Barbara, Elena, Carlotta, Alice, Marco C., Fabio e Roberto, affiancati dalle nostri nuovi ragazzi Jonathan, Carlo, Samuele G. e Thomas”.

L’appuntamento per tutti coloro che vogliono assistere ai Campionati regionali è per domenica 9 luglio, sul lungolago di Porto Ceresio, a partire dalle 9.