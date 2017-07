Campionato Italiano di Speed Down, tappa a Brissago

Brissago Valtravaglia

Saranno ben 80 gli equipaggi che sabato 8 e domenica 9 luglio si sfideranno lungo la tortuosa e velocissima discesa di Roggiano (Brissago Valtravaglia) per la terza tappa del Campionato Italiano di Speed Down, organizzato dalla neonata associazione Varese Speed Down, coadiuvata dallo storico Club La Birocia e sotto l’egida della Federazione Italiana FICS.

A testimonianza di quanto lo Speed Down stia prendendo sempre più piede nelle nostra zone, il varesotto quest’anno si affaccia per la prima volta nel massimo circuito nazionale di categoria, costituito da cinque gare, di cui questa è la terza dopo gli appuntamenti di Piacenza e Terni. A seguire ci saranno a Settembre le altre due tappe di Arezzo e Brescia.

L’organizzatore Fabio Aries, ex pilota professionista e patron di Varese Speed Down è molto soddisfatto, vi saranno infatti 80 equipaggi di 11 categorie provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera Tedesca, tra i quali si annoverano numerosi Campioni Italiani ed Europei di varie categorie.

La gara di Roggiano, nata nel 2009 come tappa del campionato regionale delle Birocie, quest’anno è stata “prestata” a Varese Speed Down per l’organizzazione di questo evento di grande importanza nel panorama nazionale. Il percorso di gara è tra i più belli e tecnici in Italia, e si sviluppa dal centro storico di Roggiano, con partenza sotto il vecchio lavatoio, con arrivo previsto in Via Piano, dietro il campo Sportivo di Santa Rita. A fare da apripista, le ben note birocie con ruote di legno, categoria classica delle nostre valli.

La manifestazione avrà inizio sabato 8 luglio, nel pomeriggio alle ore 13.00 con le prove libere, per proseguire alla domenica 9 luglio, dalle ore 9.00 (per tutto il giorno) con la gara vera e propria. La Pro Loco di Brissago Valtravaglia organizzerà per l’occasione una serata di festa con stand gastronomico al Campo Sportivo sabato sera, che proseguirà anche per tutta la giornata di domenica.

La strada interessata dalla gara sarà chiusa sabato dalle 13.00 alle 18.00, e domenica dalle 9.00 alle 18.00 come da ordinanza comunale e provinciale. Gli organizzatori invitano chiedono ai residenti la massima collaborazione in tal senso, invitandoli inoltre ad assistere ad una manifestazione che si preannuncia molto interessante e combattuta. Gli organizzatori ringraziano in anticipo il Comune di Brissago Valtravaglia e tutti i volontari coinvolti nella manifestazione. Per maggiori informazioni www.varesespeeddown.it e la pagina Facebook “Varese Speed Down”.