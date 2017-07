Campionato Regionale XCO, i risultati

Spettacolare manifestazione ieri a Cuasso grazie al Valceresio Bike che ha organizzato alla perfezione un Campionato Regionale XCO con i fiocchi, tutti i presenti (circa 200) si sono detti entusiasti per il percorso e molti, compresi alcuni “Big”, ci hanno tenuto a complimentarsi con gli organizzatori, un successo meritato anche se ci sarebbe piaciuto vedere qualche varesino in più alla partenza, non fosse altro per riconoscimento a chi dedica tante energie e risorse per la promozione del nostro sport e del nostro territorio.

Un solo Titolo Regionale è arrivato in Provincia, quello del “mitico” Frizzelli Adalberto del Bike Center nella categoria M7, 3 secondi posti con i portacolori del Bicitime Giuseppe Sorrentino (M4), Mauro Milani (M5) e Renato Lucherini (M6); 4 i varesini sul 3° gradino del podio del Regionale FCI con Stefano Zanotti del S.Martino Peruffo (M3), Alberto Tabacchi del GC Campo dei Fiori (M4), Massimo Morello del Bicitime R.T.(M5), Alessandro Cottini del Martica Bike (M6).

Doveroso evidenziare il Titolo Regionale vinto dalla Varesina e residente a Cuasso (!) Karin Tosato che però corre per un team “fuori provincia” (Team Lissone) ed i piazzamenti dei “non FCI” Cristina Bertuletti del Funtos Bike (3^MW2), Diego Salmoiraghi del Team Clamas (3°M2), di Giorgio Bano del Team Vigili del Fuoco (2°M7) ed il 2° posto di Davide Manera del S.Martino-Peruffo nella categoria Esordienti (non assegnava, però, il titolo regionale).

Podi:

Donne Junior:

Baroni Francesca (Melavì)

Pola Ilaria (Melavì)

Bianchi Erika (Manuel Bike)

MW1:

Maltese Monica (Bike Pro Action)

Karin Tosato (Lissone MTB – Campionessa Regionale)

Garatini Valentina (Niardo For Bike)

MW2:

Bonacina Paola (Pavan Free Bike)

Bernasconi Camilla (Funtos Bike)

Cristina Bertuletti (Funtos Bike)

DONNE ELITE:

Barmaverain Eleonore (RDR Italy Factory)

Gariboldi Rebecca (Team Isolmant – Campionessa Regionale)

Tasca Serena (KTM Protek Dama)

Master 1:

Panizza Riccardo (Team Comobike)

Fognini Fausto (Pool Cantù)

Spinelli Federico (Team Comobike)

Master 2:

Mensi Francesco (Niardo For Bike)

Zambelli Mauro (MTB Italia)

Salmoiraghi Diego (Team Clamas)

Master 3:

Bellicini Tommaso (Niardo For Bike)

Bonacina Michele (Pavan Free Bike)

Zanotti Stefano (S.Martino Peruffo)

Master 4:

Longoni Gianluca (Triangolo Lariano)

Sorrentino Giuseppe (Bicitime R.T.)

Tabacchi Alberto (G.C. Campo dei Fiori)

Master 5:

Baggi Fabrizio (Triangolo Lariano)

Milani Mauro (Bicitime R.T.)

Morello massimo (Bicitime R.T.)

Master 6:

Zanoletti Claudio (2R Bike Store)

Lucherini Renato (Bicitime R.T.)

Cottini Alessandro (Martica Bike)

Master 7:

Frizzelli Adalberto (Bike Center)

Bano Giorgio (VV.F. Varese)

Scaltriti Enzo (Funtos Bike)

EliteMaster:

Vaira Cristian (Sellero Novelle)

Moretti Stefano (Pavan Free Bike)

Boffelli Cristian (Pavan Free Bike)

UOMINI ELITE:

Samparisi Lorenzo (KTM Protek Dama)

Cosentino Aberto (Doceo Tecnosport)

Rainoldi Daniele (Polimedical FRM)

JUNIOR:

Cucchi Matteo (NOB Selle Italia)

Zanotti Junior (Veloclub Monte Tamaro)

Xillo Edoardo (Scuoa MTB Oasi Zegna)

Junior Master:

Valsecchi Andrea (Team Oliveto)

Marzola Simone (Team Oliveto)

Baruffi Gabriele (Falchi Blue)

Allievi:

Colombo Andrea (Costamasnaga)

Rigano Marco (R.T. Riverosse)

Revelchione Matteo (Effebike)

Esordienti:

Caricola Alessandro (Effebike)

Manera Daniele (S.Martino Peruffo)

Massa Fabio (Costamasnaga)

Esordienti Donne:

Peroli Giorgia (Costamasnaga)

Recalcati Martina (Lissone MTB)

Ceriello Matilde (Lissone MTB)