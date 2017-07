Campo di grano in fiamme tra Saronno e Gerenzano

Un campo di grano è andato completamente bruciato ieri sera al confine tra Saronno e Gerenzano ad accorgersi per primi dell’incendio alcuni automobilisti. In pochi minuti si è creata una vera e propria colonna di fumo alimentata da un muro di fuoco. L’incendio ha continuato a divorare il grano fino all’arrivo dei pompieri.

La squadra di Saronno, presto raggiunta da un’autobotte di Busto Arsizio, ha iniziato a spegnere le fiamme e in meno di un’ora il fuoco era spento.

Tanti gli automobilisti che si sono fermati per assistere alle operazioni di spegnimento dal cavalcavia di viale Rezia e i residenti del quartiere, soprattutto ragazzi in bicicletta, che hanno raggiunto via Campo dei Fiori per vedere i pompieri all’opera. Ancora in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio che ha lasciato una macchia nera bruciata nella zona dell’agro saronnese.