Canino e Ballista, il duo festeggia sessant’anni di carriera

musica classica

Appuntamento speciale per il Festival Lago Maggiore Musica 2017. La rassegna sarà l’occasione per festeggiare con un concerto i sessant’anni del sodalizio artistico del duo pianistico formato da Bruno Canino e Antonio Ballista. Sabato 5 agosto a Palazzo Perabò di Cerro di Laveno (VA), il Duo Pianistico festeggerà con il pubblico di LagoMaggioreMusica i sessant’anni di carriera con un concerto dal titolo emblematico: “Notre amitié est invariable”.

DUO CANINO-BALLISTA

Bruno Canino, pianoforte

Antonio Ballista, pianoforte

Programma:

“NOTRE AMITIE EST INVARIABLE”

Concerto celebrativo dei sessant’anni di attivita del Duo Canino-Ballista (per pianoforte a quattro mani)

FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

Rondò opera postuma 138 D 608 “Notre amitié est invariabile”

FRANZ LISZT (1811 – 1886)

Da “L’ albero di Natale”

Scherzoso (Si accendono le candele dell’albero)

I pastori alla greppia

Carillon

Antico canto provenzale del Natale

Natale ungherese

RICHARD WAGNER (1813 – 1883)

Ouverture del Tannhäuser (Trascrizione di Hans von Bülow)

________________________________________________

ANTONIN DVORAK (1841 – 1904)

Danza slava op. 46 n.1, in do maggiore

Danza slava op.46 n.6, in la bemolle maggiore

Danza slava op.46 n.8, in sol minore

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)

Danza ungherese n.2, in re minore

Danza ungherese in fa maggiore, n.3

Danza ungherese in fa diesis minore, n.5

Danza ungherese in mi minore, n.9

Danza ungherese in re bemolle maggiore, n.6