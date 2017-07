Cantieri, dal 5 al 14 luglio lavori di asfaltatura in via Limido

I lavori al parcheggio di San Michele lavori in corso

Il Comune di Varese informa che dal 5 al 14 luglio verranno eseguiti lavori di asfaltatura in via Limido a Varese. L’intervento comporterà la chiusura al traffico e la deviazione del trasporto pubblico locale. Durante il periodo dei lavori sarà comunque consentito il transito veicolare dei residenti, regolato da movieri, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori. Sarà consentito anche il passaggio ai pedoni in percorsi protetti.

«Proseguono i cantieri che avevamo annunciato per le asfaltature di diverse zone della città – dichiara Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici – Da domani partono i lavori in via Limido, si tratta di un quartiere in cui i cittadini attendevano l’intervento di sistemazione dell’asfalto da diverso tempo. Inoltre verranno sistemati anche alcuni tratti del marciapiede. Ci scusiamo per alcuni disagi che potrebbero verificarsi ma si tratta comunque di interventi importanti per la città che contribuiranno a migliorare la viabilità di Varese e dei quartieri».

I lavori in via Limido comporteranno anche una modifica per quanto riguarda il trasporto pubblico. In concomitanza con i lavori in via Limido, infatti, la linea urbana A subirà un’importante variazione: da mercoledì 5 luglio a venerdì 14 luglio, gli autobus diretti a Capolago dovranno effettuare un percorso alternativo tra via Sant’Imerio e via Gasparotto. Pertanto, risulteranno soppresse le fermate di via Conca d’Oro, via Uberti, viale Europa (distributore di carburante) e viale Europa (chiesa Immacolata). Autolinee Varesine invita dunque gli utenti ad utilizzare le fermate di Bosto-via Sant’Imerio e via Tasso. In direzione centro-Biumo Superiore, invece, non è prevista alcuna variazione.