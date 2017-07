Car sharing, l’auto rotta da settimane che si riempie di multe

busto arsizio

E’ ferma da settimane nello stesso posto, sul viale della Gloria pochi metri dopo i cinque ponti. Ferma, immobile. E rotta. Almeno è quanto si legge sul cartello che è stato posizionato sopra l’auto di Shar’n’go che però, nel frattempo, si sta riempiendo di multe.

Perché tra i tanti che l’hanno ci sono anche gli agenti della polizia locale che hanno infilato sotto il tergicristallo già due contravvenzioni. La prima risale al 17 luglio, terzo lunedì del mese e cioè giornata durante la quale è prevista la pulizia delle strade, attività per la quale viene istituito un divieto di sosta temporaneo. La seconda è invece del 25 luglio ed è stata elevata perché l’auto tecnicamente si trova in uno stallo con disco orario. La terza? In arrivo; perché il primo lunedì di agosto è in programma un nuovo spazzamento stradale e se l’auto non verrà rimossa si ritroverà una nuova contravvenzione.

Ma oltre alla quantità di multe che si accumulano il problema è anche di offerta del servizio. Nell’attesa che infatti la macchina venga rimorchiata e sostituita in città sono solo 4 le auto disponibili contro un’offerta che dovrebbe essere di 5.