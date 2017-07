Caronnese e Milano City lanciano i nuovi staff societari

QUI BUSTO GAROLFO

Anche in casa granata c’è un ex Pro Patria alla guida della prima squadra: la Bustese City Milano ha infatti annunciato come capo allenatore Giovanni Cusatis, 50 anni, già vice di Beppe Sannino nelle avventure al Chievo, al Watford e al Catania. Lo scorso anno il tecnico milanese ha guidato il Fano, in Lega Pro.

Insieme a Cusatis sbarcano a Busto Garolfo anche il 41enne preparatore atletico Carlo Simonelli (già con il mister alla Caronnese e alla Pro) e il preparatore dei portieri Alessandro Dall’Omo, 36enne modenese che ricopriva già questo incarico nella stagione passata.

L’intero settore tecnico sarà invece sotto la supervisione di Roberto Verdelli, un altro dei varesini che si sono trasferiti in casa granata.

A livello di giocatori invece, la Bustese Milano City ha appena messo nero su bianco l’accordo con il portiere di classe 1997 Daniele Sommariva, ex Nocerina, e con il terzino destro Andrea Curci, altro under (1999) proveniente dalla Primavera della Pro Vercelli.