Carroponte, la prima settimana di agosto è “poesia”

Carroponte

A Carroponte la prima settimana di agosto è pura poesia. Domani la serata Stand up poetry, nata da un’idea di Guido Catalano, apre il programma agostano al parco ex-Breda. Tante altre poeticissime forme di espressione artistica continueranno ad animare tutta la settimana: dalle note “cinematografiche” di Nino Bruno & le Otto Tracce (2 agosto) alle iconiche inquadrature immaginate da Hitchcock per Psycho (7 agosto), dalle “perle” del padre nobile dell’indie italiano Giorgio Canali (3 agosto) alle magiche alchimie di note e parole dell’omaggio a De Andrè di Federico Sirianni (4 agosto), passando per le emozioni on the road targate Billy Bragg (5 agosto) e le poderose barre di Willie Peyote (6 agosto)

CONCERTI

Mercoledì 2 agosto

Nino Bruno & le Otto Tracce + Anna Mancini

Nino Bruno arriva da Napoli a Carroponte e porta con sé la musica del grande cinema: storica è la sua collaborazione con Paolo Sorrentino. Nino è infatti autore di Every Single Moment In My Life Is Aweary Wait per il film This Must Be The Place, protagonista Sean Penn, e Lunghe Notti da Bar e La Notte per L’Uomo in Più, brani cantati dall’attore Toni Servillo. Quella che vedremo a Carroponte col nome di Nino Bruno & le Otto Tracce è una band di cinque elementi, con Zaira Zigante e Massimiliano Sacchi stabilmente in organico insieme a Peppe Sabbatino (batteria), Nino e Giulio Fazio (farfisa). Prima di loro sul palco Anna Mancini.

Inizio concerto: 21.30

Ingresso gratuito

Giovedì 03 agosto

Giorgio Canali & Rossofuoco

Il padre nobile dell’indie italiano, Giorgio Canali, sale sul palco di Carroponte assieme ai suoi Rossofuoco. Presentano il loro ultimo lavoro Perle per porci, uscito lo scorso marzo per Woodorm Label. Questo album è stato definito da Canali “una specie di antologia del mio piccolo mondo musicale italiofono”: da Francesco De Gregori a Le Luci della Centrale Elettrica, da Angela Baraldi al Santo Niente. Sono queste le perle che Giorgio Canali da sempre ha voluto portare sul palco e che ascolteremo a Sesto San Giovanni.

Inizio concerto: 21.30

Ingresso gratuito

Venerdì 4 agosto

Si chiamava Faber

Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, ha avuto l’opportunità di conoscere Fabrizio De Andrè e di poterlo incontrare alcune volte lungo il proprio cammino di musicista. Sono questi incontri fugaci, ma incredibilmente significativi, che hanno portato Sirianni a ideare lo spettacolo che vedremo a Carroponte: aneddoti inediti, proprio perché vissuti in prima persona, tracce della Genova leggendaria e di quella calpestata e sofferta sulla propria pelle. Le canzoni che Sirianni porta sul palco, ad accompagnare il suo racconto, sono quelle – nel repertorio sterminato di Faber – che riescono a esprimere non solo il talento, ma anche l’estrema umanità di cui era pervaso il cantautore genovese.

Inizio concerto: 21.30

Ingresso gratuito

Sabato 5 agosto

Billy Bragg

Billy Bragg, cantautore britannico e attivista politico innamorato della musica americana, torna in Italia per presentare il suo nuovo lavoro, Shine A Light, pubblicato lo scorso 23 Settembre, via Cooking Vinyl. Questo album è un viaggio musicale attraverso la storica linea ferroviaria americana Texas Eagle e i grandi classici folk e rock che essa ha ispirato. Sul palco di Carroponte, una serata di note ed emozioni, per un seducente e imperdibile viaggio on the road

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 20 € + ddp

Biglietti in cassa: 25 €

Per ulteriori info: Alessandra Turchi – alessandra@comcerto.it

Domenica 6 agosto

Willie Peyote

Dallo stage di Carroponte, rime che fanno cantare e al tempo stesso riflettere per il concerto di Willie Peyote, uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana. Willie Peyote – all’anagrafe Guglielmo Bruno, classe 1985, già voce del gruppo Funk Shui Project – con il suo progetto solista ha fatto del cinismo, dell’originalità e dell’autoironia il suo marchio di fabbrica. Grazie a brani accattivanti, ironici e allo stesso tempo di denuncia, ha attirato immediatamente su di sé l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Le sue canzoni sono veri e propri inni underground che raccontano i paradossi del nostro paese, in modo scanzonato, sarcastico e divertente.

Inizio concerto 21.30

Ingresso gratuito

SERATE SPECIALI

Martedì 1 agosto

Stand up Poetry – Un festival di poesia performativa ganza

A Carroponte è tempo di poesia: sul Palco della Luna si alternano, a suon di versi, Paolo Agrati, Scarty Doc, Ciccio Rigoli, Gianmarco Tricarico. Stand up poetry è un festival che nasce da un’idea di Guido Catalano. L’obiettivo è quello di raccogliere in un unico contenitore il meglio della nuova poesia italiana e i migliori performers. Il risultato è un mix tra letteratura e teatro, pensoso, riflessivo, romantico ma anche brillante e divertente.

Inizio spettacolo: 21.30

Ingresso gratuito

CINEMA

Lunedì 7 agosto

PSYCHO di Alfred Hitchcock

Una delle pellicole più famose di Hitchcock, per il consueto appuntamento con Carroponte Cine Club: un film sperimentale che finisce a metà (con l’assassinio nella doccia) e ricomincia, agghiacciante e a tratti sarcastico. Un esperimento di sadismo, girato in bianco e nero con una partitura di soli archi composta da Baernard Herrmann. Perkins ebbe la carriera segnata a vita dal ruolo.

Inizio proiezione: 21.30

Ingresso gratuito