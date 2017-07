Cassina Ferrara: sabbia nell\'acqua dai rubinetti: Saronno servizi mobilitata

Interventi di spurgo straordinari e uno più invasivo nella zona più critica: così la Saronno Servizi, società che gestisce la rete idrica cittadina, sta cercando di risolvere il problema che interessa, da qualche giorno, il complesso residenziale alle porte della Cassina Ferrara in via Pio XI.

Da inizio settimana i residenti fanno i conti con la presenza di sabbia e terra che esce con l’acqua dai rubinetti di bagni e cucine. La zona interessata dal problema è formata da condutture di proprietà privata che si trovano al limite estremo della rete idrica saronnese. Sono subito stati realizzati, da parte dei tecnici della Saronno Servizi, alcuni interventi di spurgo straordinari ma il problema non si è completamente risolto. Giovedì si è tenuto un incontro con l’amministratore del complesso per realizzare un intervento più in profondità nella zona più critica. All’origine del problema una serie di fattori dalla particolare conformazione della rete in quel punto ai problemi tecnici registrati nel quartiere negli ultimi mesi che potrebbero aver peggiorato la situazione.