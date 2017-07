Caterina Barbieri al Maga per l’anteprima di NeXTones

musica generica

Sabato 8 luglio, alle 21.00, Caterina Barbieri presenta Patterns of Consciousness, l’album che ha già ricevuto le lodi della critica e degli addetti ai lavori. Le sue minimali composizioni per sintetizzatore mettono in luce la bellezza delle onde sonore primarie ed esplorano il potenziale dello strumento attraverso la costruzione di sorprendenti polifonie e poliritmie.

L’evento è in collaborazione con NeXTones, la sezione dedicata alle arti digitali e alle nuove musiche all’interno del più ampio festival Tones on the Stones, che propone ogni anno spettacoli scenici tra le cave di estrazione di marmo e granito del Verbano Cusio Ossola.

Caterina Barbieri è una giovane compositrice italiana di base a Berlino. Diplomata in elettroacustica al conservatorio di Bologna, prosegue gli studi a Stoccolma, dove ha anche avuto la possibilità di lavorare presso il prestigioso Elektronmusikstudion (EMS). Da allora si è esibita e ha composto per numerosi festival tra i quali The Long Now, MaerzMusik, Atonal e CTM, Goethe Institute (JP), Norbergfestival (SE), Worm (NL), Angelica (IT), Istituto Svizzero (IT), Art’s Birthday Party (SE), De Montfort University (UK), Manchester University (UK), EGH (IT), Les Urbaines (CH), 73rd Venezia Film Festival (IT).

MA*GA Estate è la manifestazione che nei mesi di giugno e luglio vede l’anfiteatro esterno del museo gallaratese trasformarsi in palcoscenico per accogliere concerti e consentirà a tutti i partecipanti di usufruire del bar all’aperto.

Gli eventi di MA*GA Estate, a ingresso gratuito, sono organizzati dal MA*GA, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Gallarate, NeXTones, il Festival di musica elettronica che si tiene nella cava storica di Trontano (Verbania).

MA*GA Estate

Concerti ed eventi nell’anfiteatro esterno del Museo

Gallarate (VA), via E. De Magri 1

Ingresso libero

In caso di pioggia, tutti gli eventi si terranno all’interno del museo.

www.museomaga.it