La musica elettronica approda al Maga

La musica elettronica approda al museo MAGA Sabato 8 luglio al museo MAGA Caterina Barbieri presenterà il suo nuovo album dal titolo “Pattern Of Consciusness”, pubblicato da Importants Records.

Caterina Barbieri, classe del 1990, ha studiato chitarra presso il conservatorio di Bologna ed è laureata in elettroacustica. Personalità di spicco della musica elettronica, soprattutto nell’ambiente berlinese, dopo il suo primo album “Vertical” ha ricevuto innumerevoli consensi, tra i quali quelli di Alessandro Cortini, ex membro dei Nine inch nails.

Strumento principe dell’album è il sintetizzatore analogico: Strumento basato sulla generazione di musica a partire da oscillatori elettronici, dalla composizione delle loro frequenze e sulla successiva applicazione, su di esse, di filtri ed altri “effetti”; accompagnato da un altro modulo essenziale per la produzione di questo album che è il sequencer: dispositivo capace di immagazzinare e, successivamente, riprodurre i segnali di controllo necessari al sintetizzatore per funzionare.

Proprio attraverso il dialogo tra questi due oggetti, Caterina barbieri sviluppa la sua personalissima estetica musicale che emerge in questo progetto.

L’evento, oltre a rientrare nella rassegna “Maga estate”, rientra anche in “NeXtones”: la rassegna del festival “Tones on the Stones” dedicata alle arti digitali e alle nuove musiche. “Tones on the Stones” è un festival artistico che si terrà nella Cava storica di Trontano, in provincia di Verbania.

Il concerto avrà luogo sabato 8 luglio nello spazio esterno del museo Maga (ma sarà spostato all’interno in caso di pioggia) alle ore 21, l’ingresso sarà libero.

Questo articolo rientra nel progetto del Social Team di [OC] Officina Contemporanea, la rete per la cultura a Gallarate.

Pietro Maurino