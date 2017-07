Il cavalcaferrovia è quasi finito: a giorni l’apertura

Induno Olona - Nuovo cavalca ferrovia

I lavori per la realizzazione del cavalcaferrovia di Induno Olona sono agli sgoccioli, così come agli sgoccioli è la pazienza dei residenti della zona tra via Cappelletta, via Pavia e via Campo dei Fiori, che da mesi ormai subiscono il disagio della viabilità rivoluzionata e letteralmente tagliata in due dal cantiere.

Sul ponte che consentirà di rimettere finalmente in collegamento tra loro le due zone meridionali del paese, si sta procedendo alle ultime finiture, cercando di rispettare i termini contrattuali che prevedono la consegna dell’opera per la fine di luglio.

L’asfalto è già stato steso, mancano solo la segnaletica orizzontale e verticale e la posa dei guard rail, lavori che verranno effettuati in questi giorni, più alcune opere meno evidenti ma senza le quali il collegamento non può essere aperto al traffico veicolare.

L’apertura è prevista, stando alle ultime informazioni inviate da Rfi e Italferr al Comune di Induno Olona, entro la fine di luglio, con la possibilità di un piccolo slittamento ai primi di agosto.