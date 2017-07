Muore in casa solo, lo scoprono i vicini dopo alcuni giorni

Giuseppe Clemente

Tragedia a Cazzago Brabbia, dove questa sera è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo deceduto da alcuni giorni.

Giuseppe Clemente, questo il nome della vittima, aveva 67 anni, ed era da poco andato in pensione. Viveva da solo e, secondo alcune testimonianze, era stato visto per l’ultima volta alla fine di giugno.

A dare l’allarme i gestori della Trattoria Della Rosa, che si trova proprio a fianco dell’abitazione di via San Carlo dove viveva l’uomo. Allarmati da un forte odore proveniente dalla casa hanno allertato le forze dell’ordine che questa sera, verso le 21, hanno fatto la macabra scoperta.

Il corpo dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione, giaceva riverso sul divano. Ancora non sono chiare le cause della morte e sarà necessaria l’autopsia.

Sul posto, oltre ai Carabinieri che hanno transennato la zona, e ai familiari dell’uomo, c’è il sindaco di Cazzago Brabbia, Emilio Magni.

La notizia del tragico ritrovamento ha presto fatto il giro del paese. In molti conoscevano Giuseppe Clemente (nella foto qui sotto), un uomo benvoluto, che alcuni definiscono particolare per la sua abitudine di raccogliere e rivendere oggetti usati che conservava nella sua auto.