Centauro muore a Travedona. Due morti in 24 ore

elisoccorso vanzaghello

Nel pomeriggio di sabato poco dopo le 16 un motociclista di 48 anni è morto a Travedona di Monate mentre percorreva la strada statale 629 in direzione Besozzo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo della moto e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto gli uomini del 118 e l’elissocorso. Ancora incerta la dinamica dell’incidente. È la seconda vittima nel giro di 24 ore. Venerdì 7 luglio un altro motocilcista di 23 anni è morto a Castellanza, cadendo in modo rovinoso sull’asfalto nei pressi della stazione ferroviaria in via Pomini.

Seguono aggiornamenti