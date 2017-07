Centri estivi e oratori, un’estate da record

Bisuschio - Oratoriadi

Un’estate da record per i Centri estivi e gli Oratori estivi di Legnano. Oltre 200 bambini nei Centri ricreativi diurni (Crd) comunali e oltre 2.300 bambini nei nove oratori estivi di altrettante parrocchie cittadine sono stati impegnati in attività diurne e pomeridiane in queste settimane che hanno seguito il termine della scuola in attesa della partenza per le vacanze (immagine di repertorio).

I Centri ricreativi diurni. Per l’estate 2017, il Comune di Legnano ha attivato, come ormai consolidato, due Crd, accogliendo tutte le richieste pervenute nonostante fossero superiori alla capienza inizialmente prevista: uno nella scuola dell’infanzia di “via Cavour” dove hanno frequentato 96 tra bambini e bambine delle scuole dell’infanzia, e uno alla scuola elementare “Don Milani” dove hanno frequentato 115 tra bambini e bambine fino ai 12 anni. Sono già state inoltre raccolte le iscrizione per la seconda parte delle attività, previste dal 24 agosto al 6 settembre, con una preiscrizione di 34 bambini per le scuole di via Cavour e di 67 ragazzi per le don Milani.

Attorno al tema “La macchina del tempo, un viaggio incredibile”, curiosando come piccoli scienziati i bambini hanno progettato e realizzato macchine del tempo con le quali hanno, fantasticamente, attraversato la storia del mondo. Un viaggio tra popoli, culture, tradizioni e scoperte scientifiche, geniali e affascinanti.

Gli oratori estivi. Accanto all’offerta dei Crd comunali, l’Amministrazione comunale ha sostenuto, attraverso una convenzione triennale 2016-2018, le attività oratoriane estive organizzate dalle Parrocchie cittadine. La convenzione «riconosce sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie di Legnano mediante l’attività di oratorio con particolare riferimento alle attività oratoriane estive e ai progetti di assistenza e aiuto allo studio allo studio attivati durante l’anno scolastico». Per queste attività estive è stato erogato un contributo complessivo di 49mila euro, suddiviso tra le nove parrocchie in base al numero dei partecipanti, che complessivamente hanno superato oltre i 2.500 partecipanti. Inoltre, per le attività di aiuto allo studio che gli oratori svolgono durante l’anno scolastico, la convenzione prevede anche una quota aggiuntiva di 7mila euro.