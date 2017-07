Cerca di farsi giustizia con un coltello, i carabinieri lo fermano

Coltello

Dopo la rissa era tornato al locale con un coltello da 40 cm, pronto a farsi giustizia e solo l’intervento di numerose pattuglie dei carabinieri ha evitato che potesse verificarsi un grave fatto di sangue.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio, hanno individuato e denunciato i responsabili di una violenta rissa avvenuta nel fine settimana ad Olgiate Olona nei pressi di un bar di via Mazzini. Gli accertamenti sono stati possibili anche attraverso l’analisi del sistema di videosorveglianza sia comunale che privato.

I tre protagonisti di questa vicenda sono due romeni di 19 e 20 anni, entrambi residenti in paese, ed un albanese di 18 anni, anch’egli di Olgiate. I tre hanno discusso, sembra, per futili motivi (forse un apprezzamento ad una delle ragazze in compagnia dei giovani) e, anche in ragione dell’alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, in più riprese ed in più circostanze si sono colpiti: almeno tre volte, una volta all’ingresso del locale, e poi per ben due volte all’esterno dello stesso.

Il massiccio intervento dei carabinieri – ci sono volute 4 pattuglie per riportare la calma – ha permesso di bloccare il soggetto albanese che, nell’ultima delle tre circostanze – era andato a casa e tornato verso il locale con un coltello da cucina di oltre 40 cm.

Ora la Procura della Repubblica di Busto dovrà valutare le posizioni dei tre soggetti e la dinamica dei fatti ricostruita dai carabinieri.