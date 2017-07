Cerca di rubare un’auto ma è troppo ubriaco. Arrestato

Malgrado fosse ubriaco ha tentato di impossessarsi dell’auto guidata da un caronnese che si stava recando al lavoro ma ha finito per essere fermato dai carabinieri ed arrestato. Protagonista di questa tentata rapina, fallita, un 35enne marocchino regolarmente in Italia e già noto alla legge.

Tutto è iniziato sabato mattina in via Garavaglia dove lo straniero si è messo al centro della carreggia con la propria bicicletta, obbligando un automobilista a fermarsi. Il 35enne si è avvicinato all’auto e si è infilato nell’abitacolo cercando, sotto gli occhi dell’incredulo automobilista, di prendere le chiavi da cruscotto. E’ nata una breve colluttazione tra i due in cui ha avuto la peggio lo straniero che vedendo la malaparata ha cercato di darsi alla fuga.

E’ però stato fermato dalla pattuglia dei carabinieri della stazione cittadina avvisati da alcuni residenti che assistendo alla scena hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Come dello lo straniero era evidentemente in stato di ebbrezza. E’ stato arrestato e accompagnato in caserma per il disbrigo delle pratiche burocratiche.