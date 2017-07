Cercasi video disperatamente

riprendere video

Buongiorno, ho frequentato le superiori a Gavirate (perito aziendale). Durante gli ultimi 3 anni (dal 2003 al 2006) con il professore Fabio Della Bordella e il collaborazione con la comunità montana (tale Silvia di Bologna se non ricordo male) avevamo girato dei video (la mia classe come perito aziendale ed il titolo del filmato era “l’Interrogazione”, il liceo scientifico con un video sul bullismo e anche la scuola di servizi sociale se non erro).

Purtroppo io e le mie compagne di classe abbiamo perso il video, ho provato a contattare qualcuno e anche dalla comunità montana non sono in grado di aiutarmi. Volevo chiedervi se potevate condividere il mio “annuncio” e magari recuperare qualche ex-studente che ne avesse copia.

La mia mail nel caso è campisi_rita@alice.it Spero che sia fattibile! Grazie mille!

Rita