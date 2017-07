Cgil e Servizi Sociali uniti per superare la lunga crisi

foto di olgiate olona

Lo scorso 22 giugno il Comune di Olgiate Olona ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali Spi – CGIL e Fnp – CISL un verbale di incontro in cui viene presentato il piano delle politiche sociali attuate dal Comune di Olgiate Olona, i cui capisaldi si leggono nella dichiarazione politica in apertura del verbale: “Riconosciamo che per giungere al superamento della lunga crisi in atto siano necessari la riduzione dell’occupazione, la ripresa produttiva ed un rinnovato impegno alla coesione sociale e all’integrazione. Ci accomuna il fermo sostegno alle legalità e il rispetto delle regole di civile convivenza”

“Un confronto significativo – ha commentato l’assessore Gabriele Chierichetti – che evidenzia gli interventi proposti dall’amministrazione comunale ai cittadini in situazione di fragilità, come minori, anziani, persone senza lavoro. Si tratta di un’iniziativa che ripropongo per la terza volta da quanto ho assunto l’incarico di assessore ai servizi sociali, e che sottolinea una lunga tradizione di condivisione degli obiettivi in ambito sociale con le organizzazioni sindacali operanti sul territorio”.

Tra le iniziative portate avanti dal comune per creare una rete affidabile e utile in ambito sociale si annoverano quelle in ambito scolastico mirate all’inclusione sia economica (con prestazioni agevolate per il pagamento della retta dell’asilo o per il servizio mensa), sia sociale, con appositi servizi rivolti a bambini con disabilità o a studenti con bisogni educativi speciali. A favore dei disoccupati e delle famiglie in stato di crisi viene proposto il piano di crisi e nei prossimi giorni sarà pubblicata la graduatoria per l’edilizia popolare. Attenzione è rivolta anche agli anziani, con servizi di assistenza domiciliare e consegna dei pasti a casa.