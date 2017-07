Chi governerà il Molina da dicembre?

“La Fondazione Molina gode di ottima salute – ha affermato Pallino – e tra gli operatori c’è molta effervescenza e desiderio di fare bene. È mia responsabilità, a prescindere da chi sarà qui dal primo di dicembre, visto che il mio mandato scadrà a fine novembre, avviare un lavoro che dia ulteriore slancio alle attività al di là degli impegni istituzionali che ci attendono. Il nuovo piano ha un nome AC3 e uno slogan preciso “Dalla liquidità all’utilità”. È importante avere presenti le principali istituzioni perché il Molina è un ponte importante per la città e con la città e il territorio intende lavorare”.

A questo proposito è bene ricordare che esiste un problema serio per la governance della Fondazione. Questa è stata commissariata nel novembre del 2016. A seguito di questo si sono infittite vicende in cui sono coinvolti molti soggetti e hanno visto in azione anche la Magistratura per indagini molto delicate.

Riguardo al futuro del governo della Fondazione la situazione è delicata e lo scriveva Roberto Rotondo in un articolo di tre settimane fa. Oggi il commissario non ha fatto altro che ribadire le stesse cose. La parola spetta ora alla politica.