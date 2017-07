Chi l’ha visto? Proprietario cerca il suo camion

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di una lettrice, che ha perso qualcosa che “Non è carino come un cane smarrito o un gattino abbandonato, ma noi gli volevamo bene lo stesso..era un grande lavoratore!” Si tratta del camion dello zio Renzo Tosin. Qui sotto il testo del suo post su facebook. Proviamo ad aiutarli?

Chi l’ha visto?

Amici vicini e lontani è con sommo dolore ed incredulità che vi annuncio che Mi hanno rubato il mio camioncione nella notte tra mercoledì e giovedì scorso in quel di Concagno.

Purtroppo non si hanno notizie sulle sue condizioni di salute ( dovevo rifargli il motorino d’avviamento).

Spero solo che me lo facciano ritrovate in condizioni discrete e al più presto.

Era datato, era euro sottozero ma il suo dovere lo continuava a fare. Penso che lo abbiano nascosto da qualche parte, ma se qualcuno lo notasse in giro non abbia timore ad informarmi.

Un grazie anticipato.

p.s: era targato VA D60505