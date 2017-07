“Chiarezza su Amsc, serve un consiglio comunale aperto”

amsc ammanco

Il Movimento Nazionale per la Sovranità di Gallarate «esprime forte preoccupazione per la situazione in cui versa Amsc, patrimonio della nostra Comunità, i cui ultimi rami d’azienda sono a rischio cessione».

Il tema del futuro dell’azienda comunale rimane sempre in evidenza a Gallarate: l’azienda di via Aleardi ha visto man mano ridursi negli ultimi anni le proprie attività per effetto di aggregazioni imposte dalle nuove normative (ad esempio nel settore acqua) o per cessioni (la discussa vendita del ramo gas, che copriva una parte del passivo ma che ha anche generato risorse). Ora la situazione dei conti è critica e si prospetta anche il passaggio in gestione esterna della piscina. Mentre ancora non si vede un indirizzo chiaro su eventuali altre attività in cui investire.

«Il passivo emerso dal bilancio di oltre 4 milioni di euro, i bandi esplorativi per manifestazioni di interesse dei settori del trasporto, dell’impianto di metano e per la piscina di Moriggia non fanno presagire nulla di buono» dicono dalle file del movimento della destra sovranità (esterna ed estranea alla maggioranza di centrodestra che governa la città). «Chiediamo chiarezza! Chiarezza per i cittadini verso cui Amsc eroga servizi importanti quali il trasporto pubblico e la piscina comunale. Chiarezza per i dipendenti di Amsc il cui posto di lavoro potrebbe essere a rischio».

Il Msn fa sapere di aver inviato, lo scorso 5 luglio, una richiesta protocollata al Presidente del Consiglio Donato Lozito per chiedere «la convocazione di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, nel corso del quale l’Amministrazione Comunale esponga con chiarezza la situazione economico-finanziaria dell’azienda e quali sono, se vi sono, le strategie di rilancio dell’azienda o se è sua intenzione la completa cessione, specificando, in quest’ultimo caso, quali potrebbero essere gli oneri a carico dei cittadini e il futuro dei dipendenti di Amsc».