“Chiariamoci”, poi la picchia e le ruba il telefono

Malmena e sottrae il telefonino alla ex con la quale si era incontrato per dei chiarimenti e viene arrestato per rapina e lesioni.

I fatti sono accaduti a Busto Arsizio poco dopo le 20,00 di ieri, mercoledì 19 luglio, quando alcuni passanti hanno richiesto l’intervento della volante del Commissariato della Polizia di Stato perché, nel piazzale di un distributore di carburanti in via XX Settembre, avevano assistito a una violenta aggressione subita da una ragazza ad opera di un uomo.

Arrivata sul posto la pattuglia vi ha trovato la giovane, una venticinquenne italiana, che, sanguinante e sofferente ha spiegato che il ragazzo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale e che aveva incontrato per dei chiarimenti l’aveva percossa con pugni e calci al capo e al viso, l’aveva immobilizzata dopo averla gettata in un’aiuola spinosa e le aveva portato via il cellulare.

Poiché l’aggressore, poi identificato come un venticinquenne italiano con precedenti, abita a Saronno, gli agenti hanno ipotizzato che si stesse dirigendo alla stazione delle Ferrovie Nord e lì, effettivamente, lo hanno raggiunto.

Il giovane, che aveva ancora in mano il telefonino strappato alla ragazza, alla vista dei poliziotti che volevano controllarlo ha dato in escandescenze, minacciando anche loro.

Tuttavia è stato bloccato e arrestato per rapina e lesioni e questa mattina è stato processato con rito direttissimo dal Tribunale di Busto Arsizio.