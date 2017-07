Chiude il Summer Festival: che garanzie ci sono per il Comune?

Nella vicenda del Summer Festival – che chiude dopo due mesi di attività – ai burrascosi rapporti tra privati si aggiunge anche il versante pubblico della vicenda: il Comune di Gallarate doveva incassare complessivamente 115mila euro, a titolo di compensazione per l’impatto dell’evento e per garantire una serie di servizi.

In questo senso il festival veniva inserito anche all’interno della strategia per il commercio cittadino, visto che una parte delle risorse dovevano andare a sostegno del centro cittadino. Cassani esprime «umano dispiacere per la chiusura anticipata» e ribadisce che nell’ottica del Comune non «la manifestazione non aveva danneggiato i commercianti del centro in alcun modo, visto che le serate in centro hanno sempre attratto moltissime persone, come non si vedeva da anni».

Garanzie e valutazione dell’impatto del festival (quello acustico si è dimostrato problematico per Cassano, più che per Gallarate) erano state al centro anche di un certo dibattito tra maggioranza e opposizione. Quanto alle risorse che dovevano venire dal festival (115mila euro), quanto è stato incassato ad oggi? «Ci hanno pagato un acconto di 22.500 euro, più una prima tranche per il mese di giugno» spiega Cassani. E la somma restante, è destinata ad essere incassata? «Abbiamo una 92.500 di fideiussione, da cui veniva stornato mensilmente 4500 che ci dovevano dare. Una volta che ci sarà comunicazione di cessata attività, daremo seguito a tutte le istruttorie».

Il ruolo del Comune – ribadisce Cassani – è comunque esterno all’organizzazione. «L’amministrazione è comunque estranea a ogni aspetto di gestione».