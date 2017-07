Cimiteri: in vigore il regolamento, tante le novità per i cittadini

foto di Legnano

Nuovo regolamento cimiteriale: ossia una novità per i Legnanesi. Lo scorso mese di aprile, infatti, è entrato in vigore, per la prima volta, il “regolamento cimiteriale” del Comune di Legnano, approvato dal Consiglio Comunale nel mese di febbraio.

Il nuovo regolamento interviene su materie che riguardano il funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri. Senza stravolgere consuetudini spesso risalenti al secolo scorso, il regolamento fissa indicazioni precise riguardanti l’ingresso dei visitatori nei cimiteri, l’accoglimento dei feretri, le modalità di concessione delle sepolture nonché la loro manutenzione, la durata, la decadenza e la trasmissione agli eredi del concessionario. Vengono disciplinati, inoltre, in maniera puntuale i lavori di realizzazione e manutenzione delle sepolture e l’effettuazione dei lavori da parte di ditte private.

Sono indicati i servizi gratuiti e quelli a pagamento. Con il regolamento sono fissati anche gli obblighi che l’Amministrazione Comunale ha nei confronti dei cittadini, ma anche quelli che gli utenti -e soprattutto i concessionari- si assumono nei confronti del proprietario delle aree cimiteriali che rimane sempre e comunque il Comune di Legnano.

A partire dalle principali regole di comportamento, indicate nell’articolo 27, dove si legge «i cittadini devono osservare un comportamento consono e decoroso», il regolamento indica chiaramente tutti quegli aspetti legati sia alle attività interne sia quelli per i concessionari di spazi funebri. Gli articoli 29, 30 e 31 normano le attività legate alla manutenzione delle sepolture e del verde, ma anche l’utilizzo di ceri, lumi, contenitori portafiori. L’articolo 51 (comma 5) regola i rinnovi delle concessioni sia per gli spazi esistenti, sia per quelli che saranno richiesti dai cittadini. Importante novità, in caso di mancato rinnovo della concessione (che deve essere richiesta almeno sei mesi prima della scadenza e non oltre il 60esimo giorno successivo) il Comune procederà d’ufficio all’attività di esumazione e metterà in atto tutte le attività necessarie a seconda dei singoli casi. Agli articoli 56 e 67 si regolamentano le costruzioni private, mentre agli articoli 60 e 67 le relative manutenzioni da parte dei concessionari, ma anche degli eredi e legatari. L’articolo 67, assieme al 61, introduce un’ulteriore novità: il subentro nella titolarità della concessione, che deve essere comunicata, dagli aventi diritto, agli uffici comunali entro tre mesi dalla data del decesso del titolare della concessione privata. All’articolo 69, infine, vengono illustrate tutte le modalità per le imprese incaricate di lavorare all’interno dei cimiteri. Il regolamento è disponibile sul portale internet comunale www.legnano.org.