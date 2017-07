Cinema all’aperto, teatro o piscina: il weekend a Varese

si stanno completando le opere per l'apertura della piscina

Ricco fine settimana. Venerdì sera in via Sacco si svolgerà una serata dedicata agli amici a quattro zampe. La speciale iniziativa dedicata ai proprietari di cani è organizzata dal Centro cinofilo varesino ASD in collaborazione con MR e Mrs Dogs, alcuni educatori cinofili e il Comitato di via Sacco insieme ad Ascom. Sarà un momento di sport e cultura cinofila, tra dimostrazioni e momenti di confronto a cui tutti potranno partecipare. Sabato sera invece, sempre grazie al Comitato di via Sacco e Ascom, davanti al municipio di Varese ci sarà una serata danzante con lo spettacolo di Street Tango fino a mezzanotte. Torna dunque, come tutti i weekend, anche per venerdì 21 e sabato 22 luglio 2017 la pedonalizzazione del centro varesino. Come ogni weekend il consiglio è quello di lasciare la propria auto in uno dei tanti parcheggi a disposizione a due passi dal centro.

Weekend ricco di eventi e di possibilità a Varese. Si comincia dal Lido della Schiranna, dove per chi cerca un po’ di refrigerio dal caldo, la piscina è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00. La novità di questo weekend sarà la Prima edizione del Varese Festival che intende caratterizzarsi per il dialogo fra arti diverse, facendo interagire esponenti del giornalismo, del cinema, della letteratura e della scienza. Si prosegue poi con gli incontri al Sacro Monte, a Villa Toeplitz per i Giardini Letterari, e venerdì con lo shopping by Night per le vie del centro cittadino, gli incontri di OfficicinAmbiente, i laboratori per bambini all’Isolino Virginia mentre per i più grandi c’è la possibilità di fare delle colazioni o degli aperitivi in battello, i film della Rassegna di Esterno Notte ai Giardini Estensi e di Movier Rider nei rioni di Varese.

Gli eventi del weekend:

da venerdì 21 luglio a domenica 23 luglio 2017

Varese Festival

Prima edizione

dalle ore 20.30 alle ore 22.30

La rassegna darà vita a numerosi appuntamenti – tra proiezioni cinematografiche, interviste, letture magistrali, presentazioni di libri e aperitivi con l’autore che si svolgeranno in piazza San Vittore, al Multisala Impero Varese e alla Corte dei Brut a Gavirate. VareseFestival è creato e diretto da Cristina Bellon e Matteo Inzaghi. L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale La Varese Nascosta. L’edizione 2017 è dedicata al celebre astrofisico, Giovanni Bignami scomparso nel mese di maggio 2017.

Da sabato 22 luglio a domenica 27 agosto 2017

Funicolare aperta tutti i giorni

dalle ore 9.00 alle ore 19.30

La funicolare sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.30 per permettere a tutti di poter accedere al Sacro Monte tramite l’utilizzo dei mezzi pubblici. Apertura anche a Ferragosto sempre dalle ore 09.00 alle ore 19.30. In questo periodo tutte le corse della linea C termineranno alla stazione di Vellone, garantendo l’interscambio con la funicolare, per la quale sono validi gli stessi titoli di viaggio degli autobus urbani.

venerdì 21 luglio 2017

Visita guidata al Sacro Monte di Varese con aperitivo al Museo

Con apertura straordinaria di Casa Pogliaghi

Sacro Monte

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

Una serata speciale con salita lungo il viale delle cappelle e visita guidata che si conclude presso la Casa Museo Pogliaghi con aperitivo sulla terrazza dei suoi Rustici. Costo: 15 € cad. (visita guidata, ingresso museo, aperitivo con un drink compreso).

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it

www.sacromontedivarese.it

venerdì 21 luglio 2017

Shopping by Night

Negozi aperti alla sera dalle ore 21.00 alle ore 24.00 in centro città.

venerdì 21 luglio 2017

Proiezione film: Babylon sister

Rassegna Movie Rider

ore 21.30 – Istituto Salesiani A.T.Maroni

piazza San Giovanni Bosco 3

Alle ore 18.00: laboratorio gratuito per bambini di avvicinamento al linguaggio cinematografico

Un nuovo progetto per festeggiare in modo inedito e partecipato i 30 anni di cinema all’aperto della rassegna Esterno Notte: arriva Movie Rider, un mix originale che unisce cinema under 30, laboratori, street food e socialità nelle periferie urbane di Varese. Questa estate un coloratissimo camper attrezzato arriva nei quartieri, nei campetti e nei cortili cittadini portando una ventata di iniziative e spettacoli sempre gratuiti e aperti a tutti. A cura di Filmstudio90

Sabato 22 luglio 2017

Dall’antichità all’arte contemporanea: la storia e l’evoluzione del mosaico attraverso i secoli

Conferenza nell’ambito della mostra Evoluzioni Musive”

ore 17.00 – Castello di Masnago, via Cola di Rienzo, 42

A cura della maestra mosaicista Carolina Zanelli; dimostrazione pratica della maestra mosaicista Caterina Goi.

sabato 22 luglio 2017

Apparizioni con Betty e Chicco Colombo

Racconti e storie intorno al lago di Varese e nei rioni cittadini

ore 18.00 – Sorgenti dell’Olona- Rasa (ritrovo Villaggio Cagnola)

Apparizioni con vagiti della natura

Partecipazione gratuita

In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 23 luglio

sabato 22 luglio 2017

Apertura VI cappella: L’Orazione nel Getzemani

Visite guidate al Sacro Monte

ore 18.00 e 21.30

Ritrovo presso la VI cappella

Viale del Santuario

Prenotazioneobbligatoriafino ad esaurimento posti, costo di 5 euro a persona

Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it

Sabato 22 luglio 2017

Apparizioni con Betty e Chicco Colombo

Racconti e storie intorno al lago di Varese e nei rioni cittadini

ore 19.00

Monte Legnone, Rasa (ritrovo Villaggio Cagnola)

Apparizione con binomio fantastico dedicato a Rosina Rossi

Partecipazione gratuita

In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 23 luglio

Sabato 22 luglio

Soundscapes (Paesaggi sonori)

Concerto sull’Isolino Virginia

Partenza dal pontile di Biandronno ore 20.30

Inizio concerto ore 21.00

Isolino Virginia

Il duo composto da Matt Dibble e Fabio Zambelli che condensano le loro idee basate da influenze free classiche e di jazz corale. Con il concerto “Soundscapes” (Paesaggi Sonori), il duo Dibble/Zambelli, oltre a presentare il CD “Songs and Soundscapes”, vi invita in un paesaggio di suoni, composizioni originali e nell’imprevedibile contesto dell’improvvisazione estemporanea.

Costo: 15 euro. www.isolinovirginia.it

sabato 22 luglio 2017

Jackie di Pablo Larrain

ore 21.30 – Tensostruttura Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Il film rientra nella Rassegna cinematografica di Esterno Notte.

www.filmstudio90.it

domenica 23 luglio

Bus navetta per la funicolare

da via Manin

Ogni 15 minuti

Tutte le domeniche dell’estate sarà possibile usufruire dei bus navetta che condurranno al Sacro Monte, con partenza da via Manin (angolo via Valverde, di fronte al Palazzetto). Per tutti i giorni festivi la frequenza dei bus sulla tratta via Manin – stazione Vellone e viceversa, sarà di ogni 15 minuti, aumentando così le opportunità di prendere il pullman dalla zona stadio e palazzetto per raggiungere la Prima Cappella e la stazione di partenza della funicolare.

domenica 23 luglio 2017

Navigazione da Schiranna-Lido per Isolino Virginia

Imbarco dal Lido di Schiranna

Servizio di navigazione diretta – trenta minuti di indicibile fascino sul battello “Stradivari”. Il nuovo servizio, che prosegue tutte le domeniche sino al 15 ottobre, regala alla città di Varese un filo conduttore turistico, storico, paesaggistico fra i due siti Unesco del territorio varesino: Sacro Monte e Isolino Virginia. Consigliata la prenotazione. Costo corsa A/R: adulti: € 8,00, under 6 gratuito

www.isolinovirginia.it

domenica 23 luglio 2017

La freschezza delle Grotte di Valganna

Uscite Narranti di OfficicinAmbiente

ore 15.00

ritrovo presso parcheggio Cimitero di Bregazzana

La freschezza delle Grotte di Valganna. La tomba dell’Elefante ultimo riposo del nipote del famoso mastro birraio Poretti e le formazioni di travertino. Durata 3 ore e 30′ circa.

www.officinambiente.org

domenica 23 luglio 2017

Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari

Tra Sacro e Sacro Monte

ore 18.00

Borgo del Sacro Monte

Spettacolo a cura di Karakorum Teatro, spettacolo itinerante, Progetto Iceberg.

Ingresso gratuito

www.trasacroesacromonte.it, www.karakorumteatro.it

domenica 23 luglio 2017

Moonlight

di Barry Jenkins

ore 21.30

Tensostruttura Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Il film rientra nella Rassegna cinematografica di Esterno Notte.

www.filmstudio90.it

domenica 23 luglio 2017

Apertura straordinaria della funicolare

fino alle ore 20.00