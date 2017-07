Cinema, musica e fumetti da paura al Fondo Sclavi Festival

Tre giorni di cinema, fumetti e musica con grandi appuntamenti: dall’anteprima esclusiva del film “Monolith“, prodotto Sky e Sergio Bonelli Editore, fino al concerto di Claudio Simonetti, fondatore del gruppo dei Goblin e autore delle musiche di molti film di Dario Argento, tra cui Profondo Rosso. Un programma fitto di eventi, quindi, dal 7 al 9 luglio, a Venegono Superiore per il Fondo Sclavi Festival, prima edizione di un programma di eventi tutti dedicati alla “paura”.

Tutto nasce, appunto dal Fondo Sclavi, che raccoglie nella biblioteca cittadina migliaia di volumi donati alla comunità dal creatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi. Tanti gli eventi che sono stati organizzati in passato dalla biblioteca insieme alla Coperativa Totem per promuovere il “fondo” sotto lo slogan “Una biblioteca da paura”. Fino a giungere alla tre giorni in programma dal 7 al 9 luglio, con tantissime iniziative per tutti i gusti, per grandi e piccoli, dedicate a fumetto, cinema e musica. Alla riuscita del festival, che si svolge per lo più al Castello dei Missionari a Venegono, collaborano anche molte realtà del territorio, come Sui sentieri della Musica, Genitori quasi perfetti, Cortisonici, ComicArte e molte altre.

Tutto il programma dell’evento è disponibile sul sito del Festival.