Cinema sotto le stelle, gli appuntamenti in provincia

cinema all'aperto

Arriva l’estate e gli appuntamenti del cinema sotto le stelle sono diverti e in tutta la provincia. Ecco le rassegne:

VARESE – ESTERNO NOTTE

Il tradizionale appuntamento varesino è ai Giardini Estensi dove si terrà un’estate di proiezioni. Come sempre, da giugno ad agosto, verrà presentata una selezione delle migliori pellicole dell’anno ma anche delle “chicche”. In particolare, per festeggiare i trent’anni della rassegna verrà presentato un appuntamento speciale con Kubrick. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE

Movie Rider è la rassegna che farà tappa in diverse piazze e quartieri della città – TUTTO IL PROGRAMMA

BESNATE

Cinema Sotte Le Stelle 2017 a Besnate: 4 gli appuntamenti in Piazza Santa Maria al Castello – TUTTO IL PROGRAMMA

LAVENO MOMBELLO

Sono quattro gli appuntamenti con il cinema al Midec – Museo Internazionale di Ceramica, organizzati in collaborazione con Anpi:

– martedì 4 luglio, h 21.30, MIRACOLO A LE HAVRE di A.Kaurismaki

– venerdì 7 luglio, h 21.30, COLPA DI COMUNISMO di E.Sgarbi

– martedì 11 luglio, h 21.30, LA BICICLETTA VERDE di H.Al-Mansour

– venerdì 14 luglio, h 19, apericena eritreo/etiope e alle 21 documentario ASMARINA di Alan Maglio e Medhin Paolos (incontro con gli autori).

LAVENO MOMBELLO

Rassegna anche al Chiostro di Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello con proiezioni alle ore 21 e 30. Da luglio alla fine di agosto – TUTTO IL PROGRAMMA

LEGNANO

Torna la rassegna “Ciak D’Estate” nel cortine del Cinema Sala Ratti con inizio delle proiezioni delle 21 e 15 - TUTTO IL PROGRAMMA