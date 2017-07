Cinque podi per l’Oxygen Triathlon allo Sprint di Cernobbio

immagini di triathlon e duathlon

Nella splendida cornice offerta dal paese in provincia di Como è andata in scena la seconda edizione del Triathlon Sprint di Cernobbio. Tra gli oltre 500 atleti che si sono sfidati nelle tre discipline (nuoto, bici e corsa) si registra la presenza di 15 portacolori dell’Oxygen Triathlon, che hanno raccolto complessivamente 5 podi e buoni piazzamenti. Gara emozionante che ha visto i protagonisti darsi battaglia per 750 metri a nuoto, 20km in bici e 5km di corsa lungo il tortuoso percorso cittadino nel centro storico.

Per quanto riguarda le classifiche generali nella categoria maschile si è imposto Riccardo Mosso (della 707, categoria S1) col tempo di 0:53:16. Alle spalle del vincitore la coppia della DDS con Flavio Morandini (categoria S1) a 12″ e Ivan Risti (categoria S4) a 45”. Tra le donne a vincere è stata Laura Gatti (altra atleta della 707, categoria S1) che ha fermato il cronometro a 1:01:29, precedendo il duo argentino di categoria S2 Soledad Camile Makre (+14”) e Ayelen Brenda Rosso (+1’28”).

Il migliore tra gli ossigenati è stato Simone Ferraro, primo della categoria S3, giunto complessivamente 14esimo a 3’22” dal vincitore. Anche Erik Wolfart si aggiudica il primo posto nella sua categoria, M2, fermando il cronometro a 0:59:07, tempo che gli consente di classificarsi 23esimo nella generale a 5’51” da Mosso. Più che discreti piazzamenti per tutti gli altri Oxys: Luca Wolfart (1:00:33), Matteo Benatti (1:01:44), Massimo Caporizzo (1:09:31), Andrea Duca (1:11:21), Ivano Torchio (1:11:37), Iain Formosa (1:14:37), Alberto Fusari (1:22:27) e Federico Ibertis (1:37:12). Tanta sfortuna per Paolo Martinelli che è stato costretto al ritiro, uscendo dall’acqua mentre era tra i primi otto.

Tra le ossigenate Silvia Stingele domina la categoria M2 con il tempo di 1:12:01 che le vale il 14esimo posto nella generale a 10’32” dalla Gatti. Nella stessa categoria della Stingele piazza d’onore per Katja Silander (22esima nella generale) con il tempo di 1:16:39. Piazza d’onore anche per Francesca Rovarotto (categoria M1) che termina la sua prova a 13’55” dalla prima classificata col tempo di 1:15:24 che le vale la 19esima posizione nella classifica generale. Una nota di merito anche all’altra atleta dell’Oxygen Valentina Cerreto che termina col tempo di 1:25:45

A parte un commento anche su Luca Andreotti che debutta nel mondo dell’Ironman nella difficile gara di Nizza che con il tempo di 55’47” in 3,8km diventa l’ossigenato più veloce di sempre in acqua. Buona anche la sua prestazione lungo i 180km in bici e i 42km di corsa che lo portano al 390esimo posto su 2070 partecipanti.