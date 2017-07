Cinquestelle: “Il referendum elettronico è un investimento”

Foto varie

“Su temi importanti come l’autonomia regionale vanno assolutamente ascoltati i cittadini. Siamo promotori sia del quesito referendario sull’autonomia che del voto elettronico che pone la Lombardia all’avanguardia nell’uso di strumenti di democrazia diretta. È ridicola la polemica sui costi della consultazione. E’ una semplificazione montata ad arte da chi ha votato contro il referendum e poi ha cambiato idea. La Lombardia ha fatto un investimento su un nuovo sistema di voto, già adottato in molti paesi, e che sarà utilizzato in futuro per altre consultazioni con i cittadini, come accade anche nella vicina Svizzera. Più consultazioni è sinonimo di maggiore democrazia.

Ci sono partiti che considerano uno spreco il referendum mentre considerano un costo della democrazia incassare centinaia di milioni di euro di rimborsi elettorali bocciati da un referendum e stipendi d’oro e vitalizi. Poi ci siamo noi che rinunciamo ai rimborsi e restituiamo parte degli stipendi. Mi auguro che da oggi si inizi a parlare dei contenuti del referendum e la si finisca con le polemiche, l’autonomia è una cosa seria”, così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia