Circo acrobatico, sport e incontri, torna il Bielmonte Outdoor Festival

Sono tantissime le attività e le esperienze da vivere nel fine settimana all’Oasi Zegna. Prende il via questo fine settimana infatti, la quarta edizione del Bielmonte Outdoor Festival; l’appuntamento è per il 16 e il 23 luglio con eventi dedicato a tutta la famiglia e a chi vuole praticare sport all’aria aperta.

Il programma si svolgerà all’Activity Village con guide e istruttori per cimentarsi in mountain bike, nordic walking, equitazione, golf, yoga. Tra le novità di quest’anno i Baby Camp Multi Sport: scherma, basket, volley, calcio, rugby, ginnastica artistica, laboratori circensi, didattici sulla natura di ispirazione Montessoriana e “uno spolvero di farina” per imparare a impastare e preparare i dolci. E poi, tanto divertimento con bungee run, climbstation, acrojump, rolbarun (uno speciale bob a rotelle con discesa adrenalinica).

Non mancano le attrazioni speciali: domenica 16 luglio ci sarà la grande esibizione del Cirko Vertigo con un cast internazionale di interpreti che terranno lo spettacolo alle ore 14.30 e alle ore 17.00. Appuntamento anche la domenica successiva, domenica 26 luglio, con tre spettacoli di circo e arte di strada: alle 11.00 “HOOPnosis” di e con Linda Vellar (40 min) con verticali, contorsioni, manipolazioni di hula hoop; alle 14.00 “Interferenze” di e con Francesca Merisio (durata 45 min) con clown, hula hoop e improvvisazioni teatrali; alle 17.00 “Niente è come sembra” di e con Mario Comaneci (40 min), Paolo cinese con musica live.

Sempre domenica 23 luglio le spettacolari esibizioni della Squadra Nazionale Arcieri paralimpica con atleti medagliati (alle 12.00 e alle 15.30) e del Gruppo Arcieri Dahu (alle 12.00 e alle 15.30). A chiudere la giornata il Coro Cesare Rinaldo (alle ore 18.00) suggestivo coro di montagna di rassegna popolare.

L’ingresso al Bielmonte Outdoor Festival e l’accesso a molte delle attività proposte è gratuito. Info e dettagli in tempo reale: www.bielmonteoutdoorfestival.com.