\"Cislago Cuore\" regala due defibrillatori ai carabinieri

Si è tenuta ieri mattina al comando provinciale di Varese la consegna dei due defibrillatori, ceduti in comodato d’uso, dall’associazione “Cislago Cuore Onlus” alla compagnia di Varese e alla stazione dei carabinieri di Cislago parte della compagnia di Saronno. “Nessuno come i militari – hanno spiegato dal sodalizio – sono sempre presenti e in prima linea come i militari e in tutte quelle circostanze in cui un rapido intervento fa la differenza la disponibilità di questo strumento è davvero vitale”.

“Da questo punto di vista – ha continuato il comandante provinciale dei carabinieri, Claudio Cappello – i militari una specifica formazione ricevuta da Areu che unita ai nuovi defibrillatori ci permette di offrire un servizio in più ai cittadini”. Presente alla consegna oltre a numero uno della compagnia di Saronno il capitano Pietro Laghezza, Marzia Campanella assessore al Progresso del comune di Cislago che con 7 defibrillatori presenti sul territorio comunale e 350 persone che hanno sostenuto il corso si conferma in prima linea sulla gestione di questo genere di emergenze sanitarie.