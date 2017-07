Classifica dei “Paperoni”: Luvinate e Galliate Lombardo nella top ten italiana

varie

Redditi lordi sopra i 10 mila euro al mese. Nella top ten dei Comuni che dichiarano le cifre più alte, ci sono ben due paesi della provincia di Varese, Luvinate e Galliate Lombardo, habitué di classifiche di questo tipo.

Da anni infatti sia il paese che si affaccia sul lago di Varese, sia quello che sta dall’altra parte del lago tra Casciago e Gavirate, compaiono ai primi posti di questo tipo di graduatorie: calciatori di squadre di serie A, ricchi imprenditori italiani e stranieri, manager d’azienda che hanno preso casa qui sono la spiegazione che fa balzare in alto l’asticella dei contatori.

A Luvinate è il 3,9% della popolazione (circa 1300 abitanti in tutto) a dichiarare più di 120 mila euro l’anno, a Galliate Lombardo (circa mille abitanti) è il 3,5%: circa 50 “Paperoni” a Luvinate e 35 a Galliate Lombardo, quindi. Lo rivela una ricerca di UHY Italy, network che raggruppa società di consulenza fiscale, revisione e consulenza sul lavoro. I dati sono relativi alle dichiarazioni dei redditi relative al 2015.

Il comune con il maggior numero di “ricconi”, rispetto al totale dei contribuenti, è Basiglio, in provincia di Milano. Qui 392 dei 5.130 contribuenti, ben il 7,6%, dichiarano redditi lordi superiori a 10.000 euro al mese. Al secondo posto Cusago, sempre in provincia di Milano, dove la quota di super-contribuenti raggiunge il 4,8%, seguito da Pecetto Torinese (4,0%). Nella “top 10″ figurano poi Luvinate (Va) con il 3,9%, Pino Torinese (To), con il 3,9%, Torre D’Isola (PV) al 3,8%, Segrate (MI) al 3,5%, Galliate Lombardo al 3,5%, Portofino (GE) al 3,5% e Gavazzana (AL) al 3,4%.