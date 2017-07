Clonano la carta a un saronnese e gli addebitano un aperitivo a New York

incidenti varie

Clonata una carta di credito, probabilmente dopo un acquisto sul web, un saronnese si è ritrovato a pagare un ricco aperitivo consumato dal truffatore a New York. E’ la disavventura capitata nel fine settimana ad un 40enne.

Tutto è iniziato quando, poco dopo mezzanotte, l’uomo stava andando a letto e gli è arrivato un sms che lo avvisava dell’addebito di 140 euro sulla propria carta di credito. Non gli risultava di avere conti in sospeso di quell’ammontare e così malgrado l’ora ha deciso di contattare l’istituto di credito tramite il numero verde.

Così ha scoperto che qualcuno aveva appena usato una carta con i suoi numeri identificativi in un locale di New York. Il saronnese ha bloccato ovviamente la tessera per evitare ulteriori spese a suo carico. Nei giorni successivi ha sporto denunciato ed avviato l’iter per avere il rimborso della spesa illecita.