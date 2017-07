Cloud e digitale: formazione mirata per trovare lavoro

Foto varie

Esperti di cloud ma anche di comunicazione e di informazione. Le nuove tecnologie offrono occasioni di lavoro definite strategiche a livello di sistema paese. Il settore è stato indicato come uno dei 6 su cui avviare percorsi di formazione post diploma altamente qualificanti e professionalizzanti.

OCCUPABILITA’

La Fondazione ITS INCOM ha deciso, quindi, di sviluppare un’offerta formativa partendo dai punti di forza del suo territorio. Attiva dal 2014, può vantare risultati più che soddisfacenti: l’89,4% degli alunni ha trovato lavoro entro un anno dal termine del corso con mansioni coerenti con il percorso formativo svolto. Alcuni dati:

Edizione 2014: 22 allievi hanno raggiunto il titolo di “Tecnico superiore per il networking: il mondo delle reti e il wireless” nel giugno 2015 e 19 di loro sono occupati presso le aziende del territorio;

Edizione 2015: 24 allievi hanno conseguito il diploma di “Tecnico superiore per il networking: il mondo delle reti e il wireless” nel giugno 2016 e 20 di loro sono occupati presso le aziende del territorio.

PROFESSIONALITA‘

Partner della fondazione, oltre alla rete di scuole e alle due università del territorio, sono anche aziende leader il cui valore imprenditoriale è confermato dai successi sul campo.

Tra i partner c’è anche la nostra società, Varesenews, che si popone come interlocutore autorevole nel campo della comunicazione e del “Digital Marketing”, grazie alla sua ventennale esperienza. Inoltre, la Fondazione vede partner autorevoli le società Eolo spa, EniacTLC, Reti spa. Guttadauro srl, Servizi Promozioni Industriali di Varese e Confartigianato Varese ( http://itsincom.socialmela.it/partner/)

CORSI PROPOSTI

Il campo di azione di ITSInCom è, dunque, legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e progetta e realizza corsi di formazione post diploma per offrire concrete opportunità di specializzazione qualificata nel settore tecnologico delle reti e del digitale a giovani diplomati o laureati che siano interessati a progettare il proprio futuro professionale.

Quattro i corsi di cui tre ITS (biennali) e uno IFTS (annuale):

ITS Metodi e Tecniche per lo Sviluppo Cloud

ITS Esperto di Digital Communication

ITS Esperto di New Media Marketing

IFTS Tecniche per il Networking: il mondo delle Reti e il Wireless

PROGRAMMI

ITS Metodi e Tecniche per lo Sviluppo Cloud:

Il corso forma un tecnico che ha competenze nella realizzazione di soluzioni software, è in grado di disegnare architetture informatiche da un punto di vista sistemistico e di networking. Segue l’intero processo di sviluppo del software in ambiente cloud e web. Si occupa di installazione, supervisione e manutenzione di applicazioni e sistemi anche in ambienti virtuali, di integrazione sistemistica, di gestione di reti offrendo supporto agli utenti. Il corso prepara alle certificazioni Oracle SQL Expert, Microsoft C# e Project Management base.

ITS Esperto di Digital Communication

Il corso forma un esperto di Digital Communication che ha competenze nell’ideazione e realizzazione di prodotti/servizi e campagne di comunicazione declinati su più media, sulla base delle esigenze e degli obiettivi del cliente, tenendo conto delle indicazioni del piano di comunicazione e del brief di agenzia. Traduce le indicazioni ricevute in proposte creative o in progetti operativi di intervento sui diversi canali. Realizza i prodotti utilizzando con buona autonomia gli strumenti software di produzione front-end e back-end.

ITS Esperto di New Media Marketing

Il corso forma un esperto di New Media Marketing che ha competenze nella stesura del piano di marketing e di comunicazione, sulla base degli obiettivi e del budget concordati con il cliente. Si occupa della gestione operativa del ciclo di vita dei progetti assegnati, anche collaborando con il team creativo. Produce contenuti testuali, grafici e multimediali per i diversi canali utilizzati, in particolare social e web. Effettua il monitoraggio dell’andamento delle campagne in corso anche animando la comunicazione verso la comunità online e controlla i risultati raggiunti.

IFTS Tecniche per il Networking: il mondo delle Reti e il Wireless

Il corso forma un tecnico che ha competenze nella progettazione di apparati per la telecomunicazione in rete LAN e VLAN, rispettando i requisiti funzionali, qualitativi ed economici richiesti dal committente. Contribuisce all’analisi dei requisiti per la progettazione della rete cablata o wireless, installa i prodotti e i sistemi di telecomunicazione presso gli utenti, curandone il collaudo. Il percorso prepara alla certificazione Cisco CCENT.

Per avere maggiori informazioni e per presentare la domanda di preiscrizione è possibile consultare il sito www.itsincom.it oppure contattare la segreteria al numero 0331 372054 o via mail all’indirizzo segreteria@itsincom.it.