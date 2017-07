Club House of Love, aperitivo sul lago

Club House of Love - Indie Night with G-FAST

Tutti i Venerdì la Club House dei Laghi si trasforma in Club House of Love, il format musicale, visivo ed enogastronomico prodotto dal laboratorio creativo the house of love con la direzione artistica di Lory Muratti. Un luogo di incontro calato in una suggestiva dimensione dove questa settimana potrete ritrovarvi ad ascoltare l’originalissimo rock-blues sperimentale del one man band G-Fast al secolo Gianluca Fasteni.

G-Fast esordisce nel gennaio 2011 con il disco auto prodotto “Dancing With The freaks” che riceve subito un ottimo riscontro di pubblico e critica. Nel gennaio 2014 esce per La Fabbrica Etichetta Indipendente “Go to M.A.R.S.” Il suo secondo album, un disco che racconta un ipotetico viaggio su Marte con 10 personaggi che parlano delle loro storie.

Nel suo show G-Fast si presenta con cassa e rullante suonati con i piedi, una voce polverosa, chitarra monocorda, banjo tromba, chitarra Dobro, megafoni, chitarrine giocattolo e svariati altri ammennicoli, dando così vita a uno spettacolo energico e al contempo ricco di sfumature originali. Il Blues e’ il punto di partenza del songwriting dell’artigiano G-Fast, e l’arrivo non è ancora dato a sapersi. Quello che è però sicuro e’ che sarà un insolito approdo. Un artista che ti prende al primo ascolto, un uomo solo contro il mondo, un progetto anomalo, ma riuscitissimo… Un pugno nello stomaco! Si annuncia così un nuovo sorprendente venerdì alla Club House dei Laghi, ancora una volta fra le opere dell’artista visivo nostro ospite per l’estate Luca Francocci…In caso di pioggia la serata si svolgerà all’interno nel consueto lounge.

Ingresso Libero

Aperitivo con Buffet 10€

Aperitivo dalle ore 19 alle 22

Inizio Concerto Ore 21.00

Dalla seconda consumazione: Cocktail 7€ Birra, analcolici e vino 5€

(dopo le ore 22 anche la prima consumazione sarà a 7€ e 5€)

Info e Prenotazioni

0332.977628

info@thehouseoflove.net