Codice dei sentieri, approvato il regolamento

Suggestivo angolo di montagna

“Il codice dei sentieri, che per la prima volta abbiamo adottato a febbraio, è ora realtà l’approvazione del suo regolamento. Si tratta di un altro passo avanti a favore della valorizzazione delle nostre montagne”. L’ha detto l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi commentando l’approvazione del regolamento regionale per l’attuazione della legge 5 del 27 febbraio 2017.

L’OBIETTIVO - “L’approvazione del regolamento recependo l’indicazione e il via libera della Commissione consiliare competente - ha spiegato l’assessore Rossi – consente di dare attuazione agli ambiti di disciplina a esso demandati dalla Legge regionale n. 5/2017 ‘Rete escursionistica della Lombardia approvata il 27 febbraio 2017, consentendo il funzionamento degli strumenti previsti dalla stessa legge per la realizzazione delle sue finalità, quali appunto il Catasto della Rel, e dando compiuta regolazione alla materia”.

“La legge regionale 5/2017 e’ stata, infatti, emanata – ha continuato l’assessore – con l’intento di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale e storico-culturale, lo sviluppo dell’attrattività delle aree rurali, la valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche e il sostegno a interventi di manutenzione e recupero dei percorsi escursionistici, attraverso la realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia”.

ISTITUZIONE DEL CATASTO – “L’istituzione del Catasto della rete escursionistica lombarda (Rel) – ha rimarcato l’assessore – è il presupposto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi escursionistici”. “Al fine di consentire la nascita del catasto – ha aggiunto l’assessore Rossi – definiamo attraverso il regolamento i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche per la caratterizzazione dei percorsi d’interesse storico culturale,

religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale e la funzionalità alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi e le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica”.

I DESTINATARI - I destinatari del Regolamento sono gli Enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a della legge regionale 5/2017; Comunita’ montane, Unioni di Comuni, Comuni; Collegio regionale guide alpine; Cai e cittadini/utenti della Rete escursionistica lombarda. “Questo – ha concluso l’assessore Rossi – e’ il frutto di un lavoro di squadra, di un percorso condiviso che ci ha permesso, nonostante le difficoltà, di arrivare al risultato”.