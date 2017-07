Colpito da infarto, muore a 54 anni mentre lavora in cantiere

incidenti varie

Non ce l’ha fatta il muratore di 54 anni colpito da un infarto mentre era al lavoro a Cittiglio, in un cantiere di via Bosco San Giovanni.

Antonio Cavallera è morto nella serata di martedì 18 luglio. Arrivato in ospedale, non sono bastati i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari.

Cavallera era molto amato sia in famiglia (lascia la figlia e l’adorato nipotino di soli 7 mesi) sia a Mombello, dove era tra le anime di PanzeRock, la festa andata in scena una settimana fa. Questo il ricordo che gli hanno tributato i colleghi dell’organizzazione:

Chi vuole dargli l’ultimo saluto prima della cremazione potrà farlo venerdì 21 luglio alle 10.30 all’Ospedale di Circolo di Varese.