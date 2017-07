Comicità in salsa horror, tornano le marionette dei Venerdì del Villaggio

busto arsizio varie

Terzo appuntamento fra salamelle e bibite con gli spettacoli de “I venerdì del villaggio” della cooperativa Il villaggio in città‘ in via Pozzi, 3 a Busto Arsizio.

Alle 21 di domani, 7 luglio, saranno i burattini e i pupazzi di Italo Pecoretti del Teatro delle Dodici Lune da Firenze a deliziare grandi e piccini con Transylvania Circus, la comicità di questa forma di teatro popolare in salsa horror tutta da ridere.

Italo Pecoretti muove i suoi primi passsi nel teatro di figura in quella grande palestra del ‘live’ e degli spettacoli di strada che è ‘Mercantia’ a Certaldo. Da lì molti anni e molta strada sono trascorsi e Italo Pecoretti è oggi artista di rilevanza nazionale e non solo, fino a conseguire riconoscimenti e premi per attività di regia nell’ambito del teatro d’animazione e figura e su temi di impegno sociale quale ‘Migrazioni 2017′ Anap-Agis insieme all’attrice Serena Cercignano.